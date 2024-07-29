В махачкалинском «Динамо» рассказали об усилении команды

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, стоит ли ожидать трансферы до конца лета.

«Усиление в «Динамо» Махачкала ещё планируется. Два игрока уже находятся у нас, скоро подпишем. Ведём работу», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Напомним, что после двух туров новичок РПЛ имеет в своём активе два очка. В первом туре махачкалинский клуб на выезде сыграл вничью с «Химками» (1:1), а во второй встрече в гостях разошлись безголевым миром с «Краснодаром».

В третьем туре, 4 августа, «Динамо» на своём поле сыграет против «Пари НН». Начало - в по московскому времени.