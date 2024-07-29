Тикнизян: Агент сказал мне: «Ты себя видел? Какая Европа?»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян поделился комментарием о возможном переезде в европейский клуб.

Футболист рассказал, что однажды спросил у своего агента Александра Клюева, почему нет предложений из Европы.

«На что Клюев мне ответил: «Ты себя видел? Какая Европа?» (смеется). Он во многом прав», — цитирует Тикнизяна Metaratings.

Ранее появилась информация, что интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Спартак».

В текущем сезоне Тикнизян появился на поле в двух матчах Российской премьер-лиги, но результативными действиями не отметился.

Контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 млн евро.