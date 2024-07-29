Экс-игрок «Динамо» Чичерин назвал двух самых талантливых игроков, с которыми ему приходилось играть

Бывший футболист московского «Динамо» Никита Чичерин назвал двух самых талантливых российских игроков, с которыми ему приходилось играть.

Чичерин выделил Юрия Жиркова и Александра Кокорина, ведь, по его мнению, они умели делать на поле все.

«Из легионеров много было крутых. Когда приехал Кураньи, это был запредельный уровень первые два-три сезона. Андрей Воронин — нереальный уровень мастерства», - приводит слова Чичерина Metaratings.ru.

Напомним, что Кокорин на данный момент выступает за кипрский «Арис». Жирков же завершил карьеру в 2022 году. Последним его клубом были подмосковные «Химки».