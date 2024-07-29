«Спартак» — лидер 2-го тура РПЛ по ожидаемым голам

В рамках второго тура Российской премьер-лиги «Спартак» одержал выездную победу над «Химками». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Как сообщает телеграм-канал «Яндекс Плюс x VSporte», в минувшем матче показатель ожидаемых голов «Спартака» составил 4,53. Утверждается, что это лучший результат xG в туре.

Источник отмечает, что за весь прошлый сезон чемпионата России «Спартак» не смог достичь такого высокого xG, наилучший результат — 3,21 в матче 26-го тура с «Локомотивом».

В третьем туре РПЛ подопечные Деяна Станковича примут на своем поле «Крылья Советов». Поединок пройдет 5 августа.