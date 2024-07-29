Бывший тренер сборной России высоко оценил игровые качества Барко

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Спартака» над «Химками» и новичках команды.

- «Спартак» реабилитировался за поражение от «Оренбурга» или старт сезона все равно можно признать неудачным?

- Я не считаю, что старт неудачный. Одна победа в двух матчах - это движение вперед. Другое дело, за счет чего она была добыта и что ждать дальше. Пока я не увидел изменений в командных действиях. «Спартак» больше уповал на индивидуальное мастерство новичка, который много сделал в матче с «Химками». Угальде и Барко вселили в болельщиков надежду на хорошие перспективы.

- Как вам Барко? Какие главные впечатления от его игры?

- Он мне очень понравился. Это умеющий футболист, который знает, куда применить это умение. Барко забил хороший мяч. Но я не могу сказать, что гости вчера подавили «Химки» и имели колоссальное преимущество. Первый тайм вообще не давал оснований с радостью смотреть на табло. А вот после перерыва все пошло по сценарию «красно-белых».

- Кого вам Барко напоминает по стилю игры? С кем его можно сравнить?

- Напоминает просто хорошего футболиста. Он знает, как надо обыгрывать соперника и с удовольствием это делает.

- В «Спартаке» наконец-то появился человек, который может забивать со штрафных? Насколько это поможет москвичам?

- Если это не дело случая, то умение Барко будет большим подспорьем. Тут нужно смотреть, будет ли у Барко стабильность в исполнении штрафных. Этим отличались такие мастера, как Месси, Роналдо.

- Еще один новичок «красно-белых» – Жозе также дебютировал вчера. Чем-то запомнился?

- Пока ничем. Он никак себя не проявил, кроме старания.

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- Соболев «Спартаку» нужен или его надо продавать?

- Должны быть какие-то причины на то или иное действие. До этого он играл по-разному. Если он сам хочет уйти и игнорирует клуб, то нужно продавать его или переводить во вторую команду и воспитывать.

- Можно ли сказать, что кубковая игра с «Динамо» будет лакмусовой бумажкой для «Спартака»?

- Конечно. После матча будет основание говорить, насколько «Спартак» соответствует ожиданиям болельщиков на фоне «Динамо», которое идет в группе лидеров.

Елена Григорьевская