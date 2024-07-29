Глушаков: «Сказал жене: «Вот «Урал» сейчас так говорит про меня и вылетит в Первую лигу»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал уже давние слова президента «Урала» Григория Иванова. Руководитель екатеринбургского клуба говорил, что Глушаков «шмелям» не нужен.

Глушаков провёл параллель с «Рубином». В Казани несколько лет назад тоже говорили, что Глушаков клубу не нужен, а потом вылетели из Премьер-лиги.

«В случае с Григорием Ивановым я сказал жене: «Вот «Урал» сейчас так говорит про меня и тоже вылетит в Первую лигу». Не надо про меня говорить, нужен я или нет. Спокойно играйте, поменьше разговоров», - цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, что в начале лета «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги по итогам стыковых матчей.

После двух туров Российской премьер-лиги «Химки» имеют один зачётный балла в своём активе.