Глушаков ответил, когда «Спартак» станет чемпионом

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков с юмором ответил на вопрос, когда «Спартак» в следующий раз выиграет чемпионат России.

«Когда я буду главным тренером «Спартака», - ответил Глушаков «РБ Спорт» со смехом.

Стоит напомнить, что Денис Глушаков был капитаном «Спартака», когда команда в прошлый раз выигрывала титул Российской премьер-лиги. Дело было в сезоне 2016/2017 под руководством Массимо Карреры.

Отметим, что в XXI веке «Спартак» выигрывал чемпионат России только дважды – в 2001 и 2017 годах. Если говорить о прошлом сезоне, то «красно-белые» финишировали лишь на пятой позиции в Премьер-лиге.