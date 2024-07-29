Чалов ещё не принял решение — игрок обсудит с Гинером трансфер в ПАОК

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов проведёт встречу с президентом клуба Евгением Гинером. Об этом сообщает телеграм-канал «ТЕЛЕГРАНТ».

По сведениям источника, встреча состоится в понедельник, 29 июля. Чалов обсудит с Гинером предложение от греческого ПАОКа, после чего примет окончательное решение.

Ранее сообщалось, что ПАОК готов активировать опцию выкупа Чалова у ЦСКА за три миллиона евро.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий появился на поле в двух матчах Российской премьер-лиги и не отметился результативными действиями.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Чалова в 11 миллионов евро.