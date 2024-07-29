В «Динамо» высказались о возможном переходе Голенкова

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе в столичный клуб нападающего «Ростова» Егора Голенкова.

«Не считаю правильным делать публичными наши разговоры с коллегами из «Ростова», как и с коллегами из других клубов. Это просто некорректно», - приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего центрального нападающего с командой с берегов Дона рассчитан до конца следующего календарного года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

В текущем сезоне Голенков провел на поле 58 минут и отметился одним забитым мячом.