«Мне кажется, его уход логичен»: Аршавин — о Марио Фернандесе

Бывший футболист питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе защитника Марио Фернандеса из стана команды с берегов Невы.

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию отметил, что не удивлён тому, что соглашение было расторгнуто, ведь игрок мало времени проводил на поле, так как практически не был здоровым.

«К тому же, купили Волкова на позицию правого защитника. Мне кажется, его уход логичен. Оправдал или не оправдал — это как посмотреть. Здесь не буду вдаваться в подробности», - приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, что Фернандес провел за «Зенит» 18 игр и не смог отметиться результативными действиями.