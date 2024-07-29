Коновалов оценил дебют Барко

Футбольный эксперт Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Спартака» над «Химками» и новичках команды.

- «Спартак» победой над «Химками» реабилитировался за поражение от «Оренбурга» или старт сезона все равно можно признать неудачным?

- Победа после поражения – это положительный момент. Движение вверх. Второй тайм с «Химками» вообще оставил позитивное впечатление. Он получился целостным. А в первом ребята сыгрывались, привыкали к новым футболистам и расположению на поле.

- Как вам Барко? Какие главные впечатления от его игры?

- Позитивные. Не только потому, что он забил штрафной, но и в целом по игре. Это креативный футболист, старается больше играть вперед, развивает атаки, с мячом хорошо выбегает в свободные зоны. Посмотрим, что будет дальше. Главное, чтобы он сохранил эти эмоции как можно дольше.

- Наконец-то появился человек, который может забивать со штрафных.

- Будем надеяться, что это было неслучайно (смеется).

- Но раз ему доверили пробить штрафной, значит, были в нем уверены?

- Было видно по удару, что он у него хороший, поставленный. Не знаю, как с дальней дистанции, но именно в обвод стенки, где нужно подкручивать, у него хорошо получается.

- Еще один новичок, Жозе, чем-то запомнился?

- Только своими габаритами.

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- Писали, что «Спартак» может вернуть Шамара Николсона. Получается, Соболев «Спартаку» не нужен?

- Все к тому уже пришло. Понятно, что Александр покинет команду.

- Можно сказать, что кубковая игра с «Динамо» будет лакмусовой бумажкой для «Спартака»?

- Да. При всем уважении к «Химкам», это не самая сильная команда лиги. Поэтому будет интересно посмотреть дерби. Я видел последний матч «Динамо». «Бело-голубые» оставили хорошее впечатление. Они играют в интересный футбол.

Елена Григорьевская