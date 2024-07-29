Пиняев – самый бьющий игрок РПЛ

Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев является самым бьющим игроком после двух сыгранных туров чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По сведениям источника, за два матча 19-летний футболист пробил по воротам соперников 13 раз, при этом шесть ударов Пиняев нанес после сольных проходов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Пиняев появился на поле в двух матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

В третьем туре РПЛ «Локомотив» встретится в гостях с «Ахматом». Матч между командами пройдет 4 августа.