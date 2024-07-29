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Пиняев – самый бьющий игрок РПЛ

29 Июля 2024 • 14:37 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
04.08 20:30

Вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев является самым бьющим игроком после двух сыгранных туров чемпионата России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По сведениям источника, за два матча 19-летний футболист пробил по воротам соперников 13 раз, при этом шесть ударов Пиняев нанес после сольных проходов.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Пиняев появился на поле в двух матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

В третьем туре РПЛ «Локомотив» встретится в гостях с «Ахматом». Матч  между командами пройдет 4 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Пиняев

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АХМАТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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