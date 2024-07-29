Глушаков: «Спорт в Европе как будто умирает»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков признался, что у него нет интереса к летней Олимпиаде, как и не было интереса даже к чемпионату Европы по футболу. У Глушакова спросили, связано ли это с отсутствием России.

«Да. И в целом как будто в Европе спорт умирает. Мы варимся в своей каше. Ну, не хотят нас видеть – и не надо. Не знаю, почему у меня такое отношение – оно само по себе такое, никакого заговора», - цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, что в воскресенье «Химки» во втором туре Российской премьер-лиги проиграли дома «Спартаку» со счётом 1:3. На текущий момент подмосковная команда располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.