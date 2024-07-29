«Зенит» – второй с конца по ударам в текущем сезоне РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» входит в число худших команд нового розыгрыша чемпионата России по количеству нанесённых ударов.

По данным телеграм-канала Opta Sports, за два тура подопечные Сергея Семака нанесли всего 18 ударов и по данному показателю занимают предпоследнее место в таблице. Стоит сказать, что меньше «Зенита» бил только ЦСКА (15 ударов).

Добавим, что «Спартак» в минувшем матче второго тура РПЛ пробил по воротам «Химок» 27 раз.

После двух сыгранных матчей «Зенит» идет на первом месте в чемпионате России, имея на счету шесть очков. За два стартовых тура «сине-бело-голубые» забили восемь голов.