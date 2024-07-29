Роша рассказал о своём будущем в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о своём будущем в составе столичного клуба.

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что бразилец в ближайшее время продлит контракт с «армейцами», который будет рассчитан до лета 2026 года.

Игрок отметил, что его мысли связаны только с предстоящими матчами, а вопросом его контракта должны заниматься агент и клуб.

«Когда придет время, вы все узнаете. А сейчас я хочу сосредоточиться только на играх за ЦСКА. Интерес от зарубежных клубов? У меня есть трудовое соглашение с ЦСКА, не думаю о других вариантах», — приводит слова Роши «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контракт 29-летнего игрока со столичным клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.