Наумов: Барко — хороший трансфер для «Спартака»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в дебютном матче.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» одержал победу над «Химками» со счетом 3:1. Барко стал автором одного из забитых мячей.

Специалист заявил, что ему понравился Барко, но отметил, что все легионеры хорошо себя проявляют в самом начале.

«У Барко есть потенциал. Это хороший трансфер для «Спартака», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Стоит сказать, что 25-летний Барко был признан лучшим игроком матча с «Химками».

В среду, 31 июля, «Спартак» примет на своем поле «Динамо» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени.