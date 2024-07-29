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Наумов: Барко — хороший трансфер для «Спартака»

29 Июля 2024 • 14:24 Комментировать
Химки
1:3
Спартак Москва

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко в дебютном матче.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» одержал победу над «Химками» со счетом 3:1. Барко стал автором одного из забитых мячей.

Специалист заявил, что ему понравился Барко, но отметил, что все легионеры хорошо себя проявляют в самом начале.

«У Барко есть потенциал. Это хороший трансфер для «Спартака», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Стоит сказать, что 25-летний Барко был признан лучшим игроком матча с «Химками».

В среду, 31 июля, «Спартак» примет на своем поле «Динамо» в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени.

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Спартак Москва Николай Наумов Эсекьель Барко ещё теги

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