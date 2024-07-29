Дзагоев оценил старт ЦСКА в новом сезоне под руководством Николича

Бывший футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев высказался о старте столичного клуба в новом сезоне Российской премьер-лиги под руководством сербского специалиста Марко Николича.

«О работе тренера можно судить только по концовке сезона. Старт неплохой, четыре очка есть. Повторюсь, о чём-то судить можно по окончании сезона», - приводит слова Дзагоева «Чемпионат».

Напомним, что после двух туров «армейцы» имеют в своём активе четыре очка. В первом матче они на выезде разошлись безголевым миром с «Ростовом», а во втором туре также в гостях одержали разгромную победу над «Пари НН» со счётом 3:0.