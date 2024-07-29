В УЕФА сообщили решение по России

Подход УЕФА к России пока что не изменится. После отстранения российских команд от еврокубковых турниров УЕФА стал начислять России в таблице коэффициентов 4,333 балла. Это был минимальный результат страны за пятилетку.

В пресс-службе УЕФА сообщили о том, что за сезон 2024/2025 России тоже начислят 4,333 балла. УЕФА ссылается на решение своего исполкома, которое было принято ещё весной.

Прямо сейчас в таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 23-е место. В условиях санкций нельзя исключать и дальнейшего падения. При этом пока сложно сказать, когда санкции с Российского футбольного союза могут быть сняты.