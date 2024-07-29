Глушаков высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Соболева в питерский «Зенит».

Игрок отметил, что не нужно никому пудрить голову, так как нужно определиться, чего именно ты хочешь.

«Но мы не знаем всех закулисных игр — может, там вообще нет предложения от «Зенита», а кто-то хочет продать Соболева в Санкт-Петербург? Надо знать кухню, чтобы это как-то комментировать», - приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, что форвард на прошлой неделе был отстранен от тренировок с основной командой столичного клуба.