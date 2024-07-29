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Появилась новая информация о зарплате Дмитриева в «Спартаке» - она гораздо выше

29 Июля 2024 • 14:00 Комментировать

Атакующий полузащитник Игорь Дмитриев недавно перебрался из «Урала» в «Спартак». Появлялась информация о том, что 20-летний игрок будет зарабатывать в московском клубе 1,2 миллиона рублей в месяц.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», его предыдущая информация была неправдивой. На самом деле в контракте Дмитриева со «Спартаком» прописана месячная зарплата в 3 миллиона рублей.

Ранее появлялась информация о том, что «Крылья Советов» не устраивает предложение по Дмитриеву, которое сделал «Спартак». Самарцы не хотят брать на себя заработную плату футболиста в полном объёме.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Дмитриев
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