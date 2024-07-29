«Крыльев Советов» не устраивает предложение «Спартака» по Дмитриеву – известны подробности

Недавно состав «Спартака» пополнил атакующий полузащитник Игорь Дмитриев, перебравшийся из «Урала». Теперь молодой футболист может отправиться в аренду – в «Крылья Советов». При этом самарцев не устраивает предложение «красно-белых», о чём рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

«Спартак» предлагает «крылышкам» аренду 20-летнего Дмитриева без опции выкупа. При этом самарцы должны взять на себя 100% заработной платы игрока.

Источник отмечает, что сделка может состояться, если «Спартак» покроет как минимум 50% зарплаты Дмитриева и пропишет адекватную опцию по выкупу футболиста.