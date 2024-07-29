Полузащитник «Химок» Магомедов назвал цели команды на сезон-2024/25

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов назвал цели подмосковной команды на сезон-2024/25 Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что не знает точно, на что будет претендовать его команда, однако точно в каждом матче будет выходить и доказывать свою состоятельность, играя на победу.

«Реально ли для нас занять место в первой восьмерке РПЛ? Конечно да, реально, почему нет», — приводит слова Магомедова «РБ Спорт».

Напомним, что после первых двух туров чемпионата России подопечные Франка Артиги имеют в своём активе одно очко. В следующем туре они сыграют на выезде против казанского «Рубина».