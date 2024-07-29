Дзагоев ответил, тянет ли его на поле

Экс-игрок московского ЦСКА Алан Дзагоев сообщил о том, что он не жалеет о решении повесить бутсы на гвоздь. Как известно, футболист завершил игровую карьеру достаточно рано – в возрасте 33 лет.

«Вообще ни разу не жалею о своём решении. Ни разу не тянет на поле. Сыграл матч легенд – пять дней ноги болели (смеётся). В чём удовольствие?» - цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Стоит сказать, что по ходу футбольной карьеры Алан Дзагоев часто сталкивался с травмами. Это явно помешало Дзагоеву раскрыть свой потенциал на максимум.

Напомним, что в марте текущего года ЦСКА объявил о возвращении Алана Дзагоев в клуб на пост селекционера.