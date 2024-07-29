Марио Фернандес вернулся в Бразилию

Бывший защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес минувшей ночью прилетел в Бразилию, об этом сообщает журналист Фабио Алейшу в своём телеграм-канале.

По данным источника, футболист будет ждать предложений, чтобы решить, стоит ли возвращаться в Россию.

Напомним, что 24 июля стало известно, что Фернандес расторг контракт с командой с берегов Невы по обоюдному согласию сторон.

За «сине-бело-голубых» экс-игрок сборной России принял участие в 18 играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, но не смог отметиться результативными действиями. Ранее он на протяжении десяти лет выступал за московский ЦСКА.