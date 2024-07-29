Агент Слишковича рассказала о будущем тренера

Агент бывшего тренера московского «Спартака» Владимира Слишковича Марьяна Кашчелан рассказала о будущем боснийского специалиста.

Агент отметила, что у наставника были варианты из России, однако они не устроили его, однако он хотел бы остаться здесь, к тому же он хочет доказать, что не является ноунеймом.

«На данный момент Слишковича не интересуют варианты за границей, только клубы из России», - приводит слова Кашчелан «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 41-летний специалист возглавил столичный клуб в середине апреля. «Красно-белые» закончили минувший сезон РПЛ на пятой строчке в турнирной таблице.