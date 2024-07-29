Лунёв рассказал о задаче бросить вызов «Зениту»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунёв высказался о задачах, которые стоят перед командой в новом сезоне Российской премьер-лиги. По словам Лунёва, «бело-голубые» рассчитывают бороться за чемпионский титул, бросив вызов «Зениту».

«Готовы ли бросить им вызов? Футбол покажет, мы идём от игры к игре. Такая задача есть, посмотрим, что будет», - цитирует Лунёва Metaratings.

«Зенит» выигрывал чемпионат России в каждом из предыдущих шести сезонов. В прошлом чемпионате «Динамо» имело все шансы выиграть титул, но в последнем туре команда Марцела Лички проиграла «Краснодару». Динамовцам хватило бы одного очка для чемпионства, но они не смогли решить задачу.