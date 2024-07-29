Руководство «Пари НН» рассказало о задачах клуба на сезон-2024/25

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал цель нижегородской команды на сезон-2024/25 Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что целью команды является попадание в топ-10, но, по его мнению, это очень сложная и амбиционзная задача для клуба.

«Но и парни, и тренерский штаб не только проинформированы о том, что нам надо быть в десятке, — под эту цель сформирован бонусный пакет, на который они рассчитывают в конце сезона», - приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Напомним, что после двух туров «Пари НН» входит в число трех команд, которые не набрали очков.