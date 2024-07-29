Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Руководство «Пари НН» рассказало о задачах клуба на сезон-2024/25

29 Июля 2024 • 13:11 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Пари НН
04.08 20:30

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал цель нижегородской команды на сезон-2024/25 Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что целью команды является попадание в топ-10, но, по его мнению, это очень сложная и амбиционзная задача для клуба.

«Но и парни, и тренерский штаб не только проинформированы о том, что нам надо быть в десятке, — под эту цель сформирован бонусный пакет, на который они рассчитывают в конце сезона», - приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

Напомним, что после двух туров «Пари НН» входит в число трех команд, которые не набрали очков. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Давид Мелик-Гусейнов

Новости по матчу

27 Июля
22:11
«Пари НН» может уволить Илича 5
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МАХАЧКАЛА ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне Родриго сделал выбор между «Реалом» и «ПСЖ» Ольмо готов перейти только в один клуб «Спартак» усилится российским вингером — трансфер почти согласован «Барселона» получила крупное предложение по Рафинье Эндрик повторил действие Роналду и Мбаппе на презентации в «Реале» Холанн выбрал будущее в Испании, Зидан возглавит гранд в Испании, а Мбаппе всех шокировал всё в той же Испании – в главных слухах недели «Спартак» внёс двух новых игроков в заявку на сезон-2024/25 «Манчестер Юнайтед» выбирает из двух полузащитников «Реала» «Ливерпуль» нашёл замену Салаху
Криштиану Роналду на втором месте: назван лучший футболист в истории Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Как будет выглядеть состав «Барселоны» в сезоне-2024/25 Ольмо готов перейти только в один клуб Из-за кого «Локомотив» проиграл дерби: четыре худших игрока матча против «Динамо» Тан Хаг оценил свою работу в «Манчестер Юнайтед» Месси не заслужил выиграть «Золотой мяч» - 2024: два фантастических сценария, чтобы он взял награду Звёздный полузащитник отказался от нового контракта в «Барселоне» «Манчестер Сити» выбрал звезду за 130 млн евро на замену де Брёйне
Спортивные новости
В медальном зачёте Олимпиады сменился лидер Джордж Расселл дисквалифицирован по итогам Гран-при Бельгии, победителем признан Хэмилтон Мирра Андреева не смогла пробиться во второй раунд Олимпийских игр Мухаммад единогласным решением судей победил Эдвардса Стала известна страна-лидер Олимпиады после первого медального дня Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июля
14:31 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» – второй с конца по ударам в текущем сезоне РПЛ
14:29 · Россия. Премьер-лига
Роша рассказал о своём будущем в ЦСКА
14:24 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Барко — хороший трансфер для «Спартака»
14:13 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев оценил старт ЦСКА в новом сезоне под руководством Николича
14:07 · Россия. Премьер-лига
В УЕФА сообщили решение по России
14:05 · Россия. Премьер-лига
Глушаков высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»
14:00 · Россия. Премьер-лига
Появилась новая информация о зарплате Дмитриева в «Спартаке» - она гораздо выше
13:56 · Россия. Премьер-лига
«Крыльев Советов» не устраивает предложение «Спартака» по Дмитриеву – известны подробности
13:54 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Химок» Магомедов назвал цели команды на сезон-2024/25
13:49 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев ответил, тянет ли его на поле
13:28 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес вернулся в Бразилию
13:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Слишковича рассказала о будущем тренера
13:20 · Россия. Премьер-лига
Лунёв рассказал о задаче бросить вызов «Зениту»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Руководство «Пари НН» рассказало о задачах клуба на сезон-2024/25
13:08 · Россия. Премьер-лига
Тикнизяна не накажут за оскорбление журналиста
12:50 · Россия. Премьер-лига
Шелия назвал цели «Ахмата» на сезон-2024/25
12:48 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Спартак» уже чемпион, цикл начался»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Стала известна символическая сборная второго тура РПЛ по версии WhoScored
12:24 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» назвали причину, почему не подпишут Дзюбу
12:09 · Россия. Премьер-лига
Камоцци оценил дебют Барко за «Спартак»
12:06 · Россия. Премьер-лига
Тормена: «С «Динамо» ужасно сыграли все игроки «Краснодара»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал клуб РПЛ, в котором грядёт отставка тренера
11:59 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» интересуются игроком «Ахмата» слухи
11:52 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отправит Дмитриева в другой клуб РПЛ
11:45 · Россия. Премьер-лига
Петров стал рекордсменом «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем