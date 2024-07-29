Тикнизяна не накажут за оскорбление журналиста

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян назвал журналиста «дурачком» после дерби против «Динамо». Впрочем, футболист «железнодорожников» не будет наказан. Об этом рассказал Артур Григорьянц, который возглавляет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«КДК не будет рассматривать высказывание Тикнизяна в адрес журналиста. Записи об этом нет в рапорте», - цитирует Григорьянца «РИА Новости».

Напомним, что «Локомотив» проиграл «Динамо» со счётом 1:3. После двух сыгранных туров Российской премьер-лиги «бело-голубые» имеют три зачётных балла в своём активе.