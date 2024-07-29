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Тикнизяна не накажут за оскорбление журналиста

29 Июля 2024 • 13:08 Комментировать
Динамо Москва
3:1
Локомотив Москва

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян назвал журналиста «дурачком» после дерби против «Динамо». Впрочем, футболист «железнодорожников» не будет наказан. Об этом рассказал Артур Григорьянц, который возглавляет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«КДК не будет рассматривать высказывание Тикнизяна в адрес журналиста. Записи об этом нет в рапорте», - цитирует Григорьянца «РИА Новости».

Напомним, что «Локомотив» проиграл «Динамо» со счётом 1:3. После двух сыгранных туров Российской премьер-лиги «бело-голубые» имеют три зачётных балла в своём активе.

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