Шелия назвал цели «Ахмата» на сезон-2024/25

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал о задачах грозненского клуба на сезон-2024/25.

Голкипер отметил, что команда будет стремиться забраться как можно выше, но нужно понимать, что есть футболисты, которым нужно заявить о себе.

«Посмотрим, как они вольются в коллектив. Мы надеемся, что это произойдет скоро и уже потом оценим свои силы и на что мы можем претендовать», — приводит слова Шелии «Матч ТВ».

Напомним, что после двух туров подопечные Магомеда Адиева имеют в своём активе два очка. В следующем туре, 4 августа, грозненский клуб на своём поле сыграет против московского «Локомотива».