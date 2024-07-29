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Глушаков: «Спартак» уже чемпион, цикл начался»

29 Июля 2024 • 12:48 Комментировать

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков пообщался с представителями СМИ после домашнего поединка против столичного «Спартака».

«Не сказал бы, что уверенно обыграли нас. Посмотрел бы, как сложилась игра, если бы наш гол не отменили. А в целом можете писать, что «Спартак» уже чемпион. Цикл начался», - передает слова Глушакова «РБ Спорт».

Напомним, что поединок завершился победой «Спартака» со счетом 3:1.

После двух сыгранных туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали три балла и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Химки» с одним очком находятся на 13-й строчке.

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Спартак Москва Химки Денис Глушаков ещё теги
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