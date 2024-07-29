Глушаков: «Спартак» уже чемпион, цикл начался»

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков пообщался с представителями СМИ после домашнего поединка против столичного «Спартака».
«Не сказал бы, что уверенно обыграли нас. Посмотрел бы, как сложилась игра, если бы наш гол не отменили. А в целом можете писать, что «Спартак» уже чемпион. Цикл начался», - передает слова Глушакова «РБ Спорт».
Напомним, что поединок завершился победой «Спартака» со счетом 3:1.
После двух сыгранных туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали три балла и занимают седьмое место в турнирной таблице. «Химки» с одним очком находятся на 13-й строчке.
Бан пользователя