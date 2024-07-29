Стала известна символическая сборная второго тура РПЛ по версии WhoScored

Статистический портал WhoScored огласил символическую сборную второго тура Российской премьер-лиги. В число 11 лучших футболистов попали по три представителя московских «Динамо» и ЦСКА.

Символическая сборная второго тура РПЛ по версии WhoScored:

Вратарь: Игорь Обухов («Химки», 7,9*);

Защитники: Андрей Лангович («Ростов», 8,3), Виллиан Роша (ЦСКА, 8,4), Игорь Дивеев (ЦСКА, 8,2), Дуглас Сантос («Зенит», 7,4);

Полузащитники: Ярослав Гладышев («Динамо», 7,5), Стефан Лончар («Акрон», 9,1), Бителло («Динамо», 9,1), Муми Нгамалё («Динамо», 8,3);

Нападающие: Тамерлан Мусаев (ЦСКА, 7,8), Манфред Угальде («Спартак», 8,1).

* — оценка за матч.