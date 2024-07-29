Нападающий «Спартака» Соболев решил, где хочет продолжить карьеру

Московский «Спартак» пока не получал предложений по трансферу центрального форварда Александра Соболева. Игрока недавно отстранили от тренировок с первой командой.

Как стало известно Metaratings.ru, 27-летний нападающий отдает предпочтение продолжению карьеры в России, он не заинтересован в переезде в другой чемпионат. Ранее в прессе сообщалось, что в трансфере Соболева заинтересован петербургский «Зенит». Его рыночная стоимость оценивается в 7,5 миллиона евро, а контракт с «красно-белыми» истекает летом 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата России Александр провел 27 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.