В «Пари НН» назвали причину, почему не подпишут Дзюбу

«Как футболист он замечательный. Звезда, очень крутой. Но клуб не рассматривает Артёма и не рассмотрит его в ближайшей перспективе. Есть сформированный бюджет. Артём в этот бюджет не впишется», - передает слова руководителя «РБ Спорт».