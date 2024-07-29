В «Пари НН» назвали причину, почему не подпишут Дзюбу

Давид Мелик-Гусейнов, гендиректор «Пари НН», высказался о потенциальном приглашении в команду известного российского нападающего Артёма Дзюбы.
«Как футболист он замечательный. Звезда, очень крутой. Но клуб не рассматривает Артёма и не рассмотрит его в ближайшей перспективе. Есть сформированный бюджет. Артём в этот бюджет не впишется», - передает слова руководителя «РБ Спорт».
Напомним, что Дзюба после завершения сезона-2023/2024 стал свободным агентом. Его последним местом работы был московский «Локомотив». В прошлом сезоне Премьер-лиги 35-летний форвард провел 21 матч, забил четыре гола и отдал три ассиста.
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