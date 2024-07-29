Сделка согласована: Чалов покидает ЦСКА и уезжает в Европу

Центральный форвард ЦСКА Фёдор Чалов сегодня, 29 июля, вылетит в Салоники для подписания трудового соглашения с ПАОКом.

Согласно информации журналистов Sport24, трансфер полностью согласован. 26-летний российский футболист подпишет трудовое соглашение на три года. Официально о сделке будет объявлено в ближайшие дни.

Чалов играет за «армейский» коллектив с 2017 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2025-го. Рыночная стоимость форварда – 11 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Фёдор провел два матча без голевых действий.

Чалов может перейти из ЦСКА в испанский клуб