Камоцци оценил дебют Барко за «Спартак»

Бывший советник экс-президента московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о дебюте аргентинского полузащитника Эсекьеле Барко.

Напомним, что вчера, 28 июля, в матче второго тура Российской премьер-лиги против подмосковных «Химок» (3:1) игрок забил прямым ударом со штрафного.

Камоцци отметил, что аргентинец действительно неплохо стартовал, однако не нужно восхвалять его по итогам одного матча.

«Это можно будет делать после целого хорошего сезона. Давайте посмотрим», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний футболист подписал контракт с «красно-белыми» до лета 2027 года.