Тормена: «С «Динамо» ужасно сыграли все игроки «Краснодара»

Защитник Витор Тормена, выступающий за «Краснодар», пообщался с журналистами после встречи с махачкалинским «Динамо» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Была ужасная игра со стороны всей команды. Все знают, что это не то, на что способен «Краснодар». Нельзя сказать, что проблема в определенных зонах или футболистах. Это игра команды в целом», - передает слова Тормены телеканал «Матч ТВ».

В стартовых двух турах чемпионата России краснодарский коллектив набрал два балла и занимает десятую строчку в таблице. Следующий матч «быки» сыграют с «Факелом».