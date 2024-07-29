Дьяков назвал клуб РПЛ, в котором грядёт отставка тренера

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, какую команду считает худшей по итогам второго тура Российской премьер-лиги.
«Худшая команда тура - это «Пари НН». Если не сейчас, то скоро грядет отставка главного тренера. Потому что тот специалист, который пришел вместо Юрана, направил команду в худшую сторону», - передает слова Дьякова «РБ Спорт».
Напомним, что нижегородский клуб потерпел два домашних поражения. Команда уступила казанскому «Рубину» (2:4) и московскому ЦСКА (0:3).
В рамках третьего тура чемпионата России «Пари НН» на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».
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