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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков назвал клуб РПЛ, в котором грядёт отставка тренера

29 Июля 2024 • 11:59 Комментировать

Экс-футболист столичного «Динамо» Виталий Дьяков рассказал, какую команду считает худшей по итогам второго тура Российской премьер-лиги.

«Худшая команда тура - это «Пари НН». Если не сейчас, то скоро грядет отставка главного тренера. Потому что тот специалист, который пришел вместо Юрана, направил команду в худшую сторону», - передает слова Дьякова «РБ Спорт».

Напомним, что нижегородский клуб потерпел два домашних поражения. Команда уступила казанскому «Рубину» (2:4) и московскому ЦСКА (0:3).

В рамках третьего тура чемпионата России «Пари НН» на выезде встретится с махачкалинским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Дьяков Пари НН
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