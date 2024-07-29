Правый атакующий полузащитник грозненского «Ахмата» Иван Олейников может сменить клубную прописку.

Как сообщает Sport24, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы самарские «Крылья Советов».

Контракт игрока с грозненским клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,3 миллиона евро.

В минувшем сезоне он принял участие в 35 играх во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами партнёрам по команде.

Олейников является воспитанником московского ЦСКА, ранее он выступал за ярославский «Шинник» и воронежский «Факел».