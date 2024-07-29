«Спартак» отправит Дмитриева в другой клуб РПЛ

Новичок московского «Спартака» Игорь Дмитриев отправится в аренду. Игрок пополнил ряды «красно-белых» 26 июля, перебравшись из екатеринбургского «Урала».

Как сообщает Legalbet, 20-летний футболист будет получать игровую практику в самарских «Крыльях Советов».

В прессе сообщалось, что заработная плата Дмитриева в московском клубе составляет 1,2 миллиона рублей в месяц. Кроме того, он получил 60 миллионов подъемных.

Дмитриев является воспитанником академии петербургского «Зенита». За «Урал» полузащитник выступал с лета 2023 года. Он принял участие в 37 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.