Защитник Сергей Петров стал рекордсменом «Краснодара» по проведенным минутам на поле. Об этом рапортует пресс-служба «быков» в социальных сетях.

33-летний футболист принял участие во вчерашней встрече с махачкалинским «Динамо», выйдя на поле на замену. В общей сложности на его счету стало 23050 минут. Петров на восемь минут обогнал предыдущего рекордсмена Александра Мартыновича.

Контракт Сергея с краснодарским клубом рассчитан до лета 2025 года. Его трансферая стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

«Краснодар» стартовал в РПЛ с двух ничьих и занимает десятое место в турнирной таблице.