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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названы 11 лучших игроков второго тура РПЛ

29 Июля 2024 • 11:32 Комментировать

Портал Whoscored представил символическую сборную второго тура Российской премьер-лиги. Самую большую оценку получили Бителло («Динамо») и Стефан Лончар («Акрон») – по 9,1 балла.

Полный список выглядит следующим образом: Игорь Обухов («Химки»), Андрей Лангович («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Виллиан Роша (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Муми Нгамалё («Динамо»), Бителло («Динамо»), Стефан Лончар («Акрон»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Манфред Угальде («Спартак»).

После двух туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На второй строчке находится московское «Динамо», а на третьей – ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Муми Нгамалё Бителло Манфред Угальде ещё теги
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