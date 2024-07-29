Кечинов назвал переломный момент матча «Химки» - «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал гостевую победу «красно-белых» над «Химками» в рамках второго тура чемпионата России.

«Переломный момент - гол Барко. Я считаю, что это великолепный гол. После этого «Химки» вообще перестали что-то создавать. Относительно матча с «Оренбургом» «Спартак» сыграл лучше», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Поединок между «Химками» и «Спартаком» завершился победой «народной команды» со счетом 1:3. После двух туров «красно-белые» набрали три балла и находятся на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ.