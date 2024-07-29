«Локомотив» сообщил о назначении нового технического директора

Столичный «Локомотив» сообщил о назначении Владислава Лысенко на пост технического директора клуба.

«Лысенко будет заниматься развитием спортивной инфраструктуры клуба, курировать вопросы подготовки футбольных полей к мероприятиям и активно взаимодействовать с партнёрскими организациями по различным проектам», - говорится в социальных сетях «железнодорожников».

Напомним, что в первых двух турах чемпионата России «Локомотив» одержал победу над «Акроном» со счетом 3:2 и потерпел поражение от «Динамо» - 1:3. В настоящий момент «железнодорожники» занимают шестое место в турнирной таблице.