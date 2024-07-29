Мостовой: «Вряд ли Чалов достигнет моего уровня в Испании»

«Если он уедет в Испанию, будет здорово. Вряд ли Чалов сможет достичь моего уровня в Испании. Ему никто не гарантирует место в основном составе. Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось», - поделился мнением эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу».