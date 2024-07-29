Мостовой: «Вряд ли Чалов достигнет моего уровня в Испании»

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном переходе нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в «Севилью».
«Если он уедет в Испанию, будет здорово. Вряд ли Чалов сможет достичь моего уровня в Испании. Ему никто не гарантирует место в основном составе. Он уже попробовал себя в Европе, и у него не получилось», - поделился мнением эксперт в интервью «Спорт-Экспрессу».
Ранее в прессе сообщалось, что в услугах Чалова также заинтересован греческий ПАОК.
Фёдор выступает за «армейцев» с 2017 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2025-го. Рыночная стоимость форварда оценивается в 11 миллионов евро.
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