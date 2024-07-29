В «Пари НН» рассказали о кредите доверия к Иличу

Давид Мелик-Гусейнов, который является гендиректором «Пари НН», ответил на вопрос о кредите доверия к наставнику команды Саше Иличу.

«Насколько высок кредит доверия к Иличу? Это даже не обсуждается. Никаких кредитов, никаких доверий-недоверий. Саша работает с командой. Вопрос об изменении статуса главного тренера не обсуждается», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что нижегородский коллектив стартовал в новом сезоне Российской премьер-лиги с двух поражений. В рамках следующего тура чемпионата страны «Пари НН» на выезде встретится в махачкалинским «Динамо».