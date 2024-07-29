В «Пари НН» назвали причину провального старта в РПЛ

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о неудачном старте команды в новом сезоне Российской премьер-лиги.
«Спортивную причину обозначит тренер. С моей точки зрения, дело в том, что команда продолжает свой путь в трансферном окне. Мы хотим ещё усилиться, ещё не до конца укомплектовали состав», - приводит слова руководителя «РБ Спорт».
Нижегородский клуб потерпел два поражения в стартовых турах с общей разницей голов 2:7. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Пари НН» на везде сыграет с махачкалинским «Динамо».
Бан пользователя