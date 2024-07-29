Комличенко ответил на вопрос об уходе из «Ростова»

Центрфорвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.
«Могу ли пообещать, что останусь в команде в этом сезоне? Не могу обещать, что останусь в «Ростове». Это футбол, всё может измениться. Цели уходить у меня нет, но всё может произойти», - передает слова нападающего телеканал «Матч ТВ».
Срок трудового соглашения Комличенко с «Ростовом» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 4,5 миллиона евро.
В новом сезоне чемпионата России нападающий сыграл два поединка, в которых не отметился голевыми действиями.
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