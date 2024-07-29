Комличенко ответил на вопрос об уходе из «Ростова»

«Могу ли пообещать, что останусь в команде в этом сезоне? Не могу обещать, что останусь в «Ростове». Это футбол, всё может измениться. Цели уходить у меня нет, но всё может произойти», - передает слова нападающего телеканал «Матч ТВ».