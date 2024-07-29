Ловчев считает, что Соболев обиделся на «Спартак» из-за Джикии

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о ситуации нападающего Александра Соболева в столичном клубе.

«Есть подозрение, что у Соболева осталась обида на то, как «Спартак» поступил с его другом Джикией. Я тоже был такой, когда ругался с великими тренерами Бесковым и Симоняном», - высказался Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее было объявлено, что Соболева отстранили от тренировок с основой «Спартака». Этим летом активно обсуждается потенциальный трансфер 27-летнего форварда в петербургский «Зенит».

Контракт Александра с «красно-белыми» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость Соболева составляет 7,5 миллиона евро.