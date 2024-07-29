Шелия подвёл итоги матча «Оренбург» - «Ахмат»

Страж ворот грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия поделился мыслями о поединке против «Оренбурга» во втором туре Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«К сожалению, не взяли три очка, хотя по второму тайму мы точно заслуживали победу. Было много моментов, которые не реализовали. Ничья получилась обидной», - передает слова вратаря телеканал «Матч ТВ».

После двух туров грозненская команда набрала два балла и находится на 11-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. В следующем туре «Ахмату» будет противостоять столичный «Локомотив».