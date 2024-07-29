Борис Игнатьев: «Спартак» это далеко не «Зенит»

Футбольный специалист Борис Игнатьев в разговоре с журналистами высказался о гостевой победе московского «Спартака» над «Химками» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» выиграли со счетом 3:1.

«После перерыва сказалось мастерство игроков «Спартака»: Барко реализовал штрафной, забил Угальде. Команда «Химки» после этого рассыпались. Пока рано говорить о перспективах «Спартака», это далеко не «Зенит», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

После двух проведенных туров «Спартак» набрал три балла и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче РПЛ «народная команда» сыграет с «Крыльями Советов».